В Татарстане за сутки выявлено 56 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них один завозной и 55 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двадцать пять человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразился 21 человек. В Набережных Челнах отмечено 16 случаев болезни, а в Лениногорском и Чистопольском районах — по три. Всего инфицированные выявлены в 14 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 18 сентября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 26 374 случая заболевания. Выздоровели 22 905 жителей Татарстана, в том числе 32 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 1 056 672 татарстанца. При этом за минувший день привились 3356 человек. Двумя дозами вакцинированы 925 150 жителей республики.