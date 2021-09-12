В Татарстане за сутки выявлено 54 новых случая Covid-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавируса Covid-19. Среди них пять завозных и 49 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Десять человек госпитализировано, 44 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 26 человек. В Набережных Челнах отмечено 15 случаев болезни, а в Нижнекамском и Тукаевском районах — по три. Всего инфицированные выявлены в восьми муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 12 сентября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 26 063 случая заболевания. Выздоровели 22 714 жителей Татарстана, в том числе 13 — за минувшие сутки.