В Татарстане за сутки выявлено 45 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса Covid-19. Все они контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Шесть человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 33 человека. В Набережных Челнах отмечено три случая болезни, а в Зеленодольском районе — два. Всего инфицированные выявлены в десяти муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 8 сентября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 25 856 случаев заболевания. Выздоровели 22 595 жителей Татарстана, в том числе 36 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 1 024 623 татарстанца. Двумя дозами привиты 878 654 жителя республики.