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Ру Тат
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3 мая 2021  12:09

В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса

В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
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В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев коронавируса Covid-19. Все они контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двадцать человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 12 человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидируют Набережные Челны — здесь выявлено восемь случаев болезни. Всего же за день больные Covid-19 зарегистрированы в 11 муниципальных образованиях.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтвердили 20 567 случаев заболевания. Выздоровели 17 609 жителей Татарстана, в том числе пять — за минувшие сутки.

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