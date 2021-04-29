В Татарстане за сутки выявлено 38 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев коронавируса Covid-19. Все они контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тринадцать человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Набережных Челнах, где заразились 14 человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидирует ее столица — в Казани выявлено 12 случаев болезни. Всего же за день больные Covid-19 зарегистрированы в восьми муниципальных образованиях.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтвердили 20 417 случаев заболевания. Выздоровели 17 499 жителей Татарстана, в том числе 44 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 243 195 татарстанцев. Уже привит второй дозой 157 081 житель республики. Прирост числа вакцинированных за сутки составил 4 182 человека.

Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно пятью способами: через единый портал госуслуг РФ, через портал государственных и муниципальных услуг РТ, по единому номеру 122, при обращении в МФЦ и при обращении по контактным телефонам в поликлинику.