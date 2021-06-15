news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 июня 2021  12:10

В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19

news_top_970_100

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них — три завозных и 27 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двенадцать человек госпитализировано, 18 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 16 человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидируют Набережные Челны — здесь выявлено семь случаев болезни. Всего же за день больные Covid-19 зарегистрированы в девяти муниципальных образованиях.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтверждены 21 938 случаев заболевания. Выздоровели 19 332 жителя Татарстана, в том числе четыре — за минувшие сутки.

#статистика #Коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное