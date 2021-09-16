В Татарстане за сутки выявлен 51 новый случай коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован 51 новый случай коронавируса Covid-19. Среди них три завозных и 48 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двадцать два человека госпитализировано, 29 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 26 человек. В Набережных Челнах отмечено 16 случаев болезни, а в Тукаевском районе — два. Всего инфицированные выявлены в десяти муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 16 сентября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 26 264 случая заболевания. Выздоровели 22 835 жителей Татарстана, в том числе 28 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получил в общей сложности 1 049 841 татарстанец. Двумя дозами привиты 905 687 жителей республики.