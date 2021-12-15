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Здоровье
15 декабря 2021  12:30

В Татарстане за сутки выявлен 161 случай Covid-19

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За последние сутки в Татарстане выявили 161 случай коронавируса. Один человек заразился, будучи за пределами республики, все остальные — контактные.

«68 человек госпитализированы, 93 получают лечение на дому», — передает пресс-служба Минздрава РТ. 

Больше половины случаев (83) приходятся на Казань. В Набережных Челнах заболели 25 человек, среди районов антирейтинг возглавил Зеленодольский — заразились 8 человек. 

За все время пандемии в республике заболели коронавирусом более 41,1 тыс. жителей, выздоровели почти 34,2 тыс., включая 66 за последние сутки. 

Всего провакцинировано более 2,2 млн татарстанцев (прирост за сутки 7 002), из них 1,8 млн получили вторую прививку.

#коронавирус
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