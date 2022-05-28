В Татарстане за сутки выявлен 131 случай коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане выявили 131 случай заражения коронавирусом. За этот же период в республике выздоровел 261 человек.

Ни одного умершего от ковида за сутки в РТ не зафиксировано, сообщает российский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За все время пандемии в Татарстане официально подтверждено более 149,7 случая заражения коронавирусом. Выздоровевших числится около 145 тысяч. Также ковид стал причиной смерти 1995 человек.