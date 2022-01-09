В Татарстане за сутки выявили сто новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них два завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать семь человек госпитализировано, 63 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 68 человек. В Зеленодольском районе отмечено семь случаев болезни, в Набережных Челнах — шесть. Всего инфицированные выявлены в 15 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 9 января 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 43 547 случаев заболевания. Выздоровели 36 817 жителей Татарстана, причем 28 излечились за минувшие сутки.