В Татарстане за сутки выявили сто новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них один завозной, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать один человек госпитализирован, 69 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 68 человек. В Набережных Челнах отмечено восемь случаев болезни, в Нижнекамском районе — шесть. Всего инфицированные выявлены в 15 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 22 декабря 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 41 864 случая заболевания. Выздоровели 35 130 жителей Татарстана, причем 214 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 267 140 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 3 223. Обеими дозами привиты уже 1 859 124 человека.