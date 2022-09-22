В Татарстане за сутки выявили еще 888 случаев коронавируса

За последние сутки еще 888 жителей Татарстана заразились коронавирусом Covid-19 по сравнению с 930 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 72 пациента, тогда как за день до этого госпитализация потребовалась 114 больным. При этом 427 человек полностью поправились — за день до этого выздоровел 781 инфицированный.

Всего за время пандемии в республике выявлено 174 282 случая Covid-19. Выздоровели 163 899 человек. Полную вакцинацию прошло 2 482 548 жителей РТ.

Количество официально признанных летальных случаев пока остается прежним — 2004.