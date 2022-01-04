В Татарстане за сутки выявили 93 новых случая коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 93 новых случая коронавируса Covid-19. Среди них семь завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать три человека госпитализировано, 60 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 45 человек. В Набережных Челнах отмечено 12 случаев болезни, а в Нижнекамском районе — шесть. Всего инфицированные выявлены в 17 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 4 января 2022 года с начала пандемии в республике подтверждены 43 078 случаев заболевания. Выздоровел 36 591 житель Татарстана, причем 59 человек излечились за минувшие сутки.