В Татарстане за сутки выявили 75 случаев коронавируса

За минувшие сутки медики Татарстана зарегистрировали 75 случаев заражения коронавирусом. Почти месяц в республике не фиксируется ни одной смерти от COVID-19.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с начала пандемии в республике официально зарегистрировано 151 882 случая COVID-19.

Умерших от ковида в РТ насчитывается 1 995 за весь период.

За последние сутки в больницы попали 58 человек. Выздоровели — 184 человека.