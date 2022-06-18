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Ру Тат
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Здоровье
18 июня 2022  11:53

В Татарстане за сутки выявили 75 случаев коронавируса

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За минувшие сутки медики Татарстана зарегистрировали 75 случаев заражения коронавирусом. Почти месяц в республике не фиксируется ни одной смерти от COVID-19.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с начала пандемии в республике официально зарегистрировано 151 882 случая COVID-19.

Умерших от ковида в РТ насчитывается 1 995 за весь период.

За последние сутки в больницы попали 58 человек. Выздоровели — 184 человека.

#коронавирус #статистика
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