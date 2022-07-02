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Ру Тат
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Здоровье
2 июля 2022  11:28

В Татарстане за сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом

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Татарстанские врачи за последние сутки обнаружили COVID-19 у 42 человек. При этом госпитализированы в республике 50 пациентов с коронавирусом.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, выздоровели за сутки 162 человека. 

Суточная смертность — нулевая.

За весь период пандемии в республике официально зарегистрировано 152 642 случая ковида. Выздоровели за это время 149 154 пациента. Умерших по причине коронавируса в РТ насчитывается 1 995.

#коронавирус #статистика #заболеваемость
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