В Татарстане за сутки выявили 378 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 378 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них восемь завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Пятьдесят человек госпитализировано, 328 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 213 человек. В Набережных Челнах отмечено 40 случаев болезни, в Чистопольском районе — 34. Всего инфицированные выявлены в 28 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 27 января 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 46 618 случаев заболевания. Выздоровели 38 615 жителей Татарстана, причем 92 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 378 027 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 6467. Обеими дозами привиты 1 884 142 человека. Прошли ревакцинацию 179 654 жителя республики.