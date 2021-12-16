В Татарстане за сутки выявили 146 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них один завозной, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Шестьдесят три человека госпитализированы, 83 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 102 человека. В Набережных Челнах, Зеленодольском и Чистопольском районах отмечено по шесть случаев болезни. Всего инфицированные выявлены в 17 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 16 декабря 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 41 280 случаев заболевания. Выздоровели 34 198 жителей Татарстана, причем 15 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 245 600 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 7004. Обеими дозами привиты уже 1 857 896 человек.