В Татарстане за сутки вода в Свияге поднялась на 78 сантиметров

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РТ круглосуточно ведут наблюдение и контроль за паводковой ситуацией в республике.

Уровень воды на малых реках и прудах отслеживают с 83 временных гидропостов. Информация в режиме онлайн поступает в ЕДДС, а также в заинтересованные министерства и ведомства.

На сегодняшний день на реках республики продолжается развитие весенних ледовых процессов. Из-за прибыли воды на водотоках поднялся лед и начались его подвижки.

За прошедшие сутки на реках республики вода поднялась от 7 до 44 см. Наибольший «рост» замечен на Свияге – сразу 78 см.

Уровень воды остается на отметках ниже выхода воды на пойму. Это ниже среднемноголетних максимальных и опасных значений.

Из-за установившейся теплой погоды существует опасность подтопления талыми водами придомовых участков и дорог, находящихся в низинах.

