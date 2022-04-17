В Татарстане за сутки подтвердились четыре смерти от Covid-19

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 247 новых случаев заражения коронавирусом. Подтвердилось, что Covid-19 стал причиной еще четырех смертей на территории республики.

Умерли от ковида двое мужчин 1932 и 1930 годов рождения и двое женщин 1922 и 1931 годов рождения.

По данным республиканского оперштаба, из 247 заболевших госпитализировать потребовалось всего 12 пациентов.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Казани (63), Набережных Челнах (34) и Зеленодольском районе (17).

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 141 617 случаев Covid-19. Выздоровевших за этот период насчитывается 135 483 человека.

За прошедшие сутки выздоровели 54 человека.