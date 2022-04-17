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Здоровье
17 апреля 2022  15:42

В Татарстане за сутки подтвердились четыре смерти от Covid-19

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За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 247 новых случаев заражения коронавирусом. Подтвердилось, что Covid-19 стал причиной еще четырех смертей на территории республики.

Умерли от ковида двое мужчин 1932 и 1930 годов рождения и двое женщин 1922 и 1931 годов рождения.

По данным республиканского оперштаба, из 247 заболевших госпитализировать потребовалось всего 12 пациентов. 

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Казани (63), Набережных Челнах (34) и Зеленодольском районе (17).

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 141 617 случаев Covid-19. Выздоровевших за этот период насчитывается 135 483 человека. 

За прошедшие сутки выздоровели 54 человека.

#заболеваемость #коронавирус
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