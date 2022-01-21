В Татарстане за сутки не пустили в школу больше 650 детей из-за симптомов ОРВИ

Татарстанских школьников с температурой и симптомами ОРВИ продолжают отстранять от учебы на утреннем фильтре, чтобы не допустить распространения болезней. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Продолжается работа утренних фильтров в образовательных организациях — школах, за истекшие сутки не допущено до занятий 654 ребенка», — отметила представитель санитарного ведомства.

Всего с начала учебного года на занятия не пустили 33 124 детей, у которых были симптомы ОРВИ.