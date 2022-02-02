В Татарстане за сутки выявлено 848 новых случаев коронавируса

В Татарстане продолжается рост заболеваемости коронавирусом Covid-19 — за сутки зарегистрировано 848 новых случаев. Среди них три завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 94 человека. Семьдесят два человека госпитализировано, 776 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 453 человека. В Набережных Челнах отмечено 99 случаев болезни, в Нижнекамском районе — 54, а в Заинском — 43. Всего инфицированные выявлены в 36 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 2 февраля 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 50 490 случаев заболевания. Выздоровели 39 465 жителей Татарстана, причем 117 излечились за минувшие сутки.

Вакцинирован в общей сложности 2 402 291 татарстанец, прирост числа вакцинаций за день составил 4002. Обеими дозами привиты 1 890 263 человека. Прошли ревакцинацию 193 416 жителей республики.