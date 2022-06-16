В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 84 человека

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 59 заболевших госпитализировано, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в республике официально подтверждены 151 728 случаев заболевания Covid-19. Выздоровели 147 306 человек, в том числе 160 — за последние сутки.

Уже более двух недель в регионе общее количество зарегистрированных смертей от Covid-19 сохраняется на уровне 1995 случаев.

Всего в России за сутки выявлено 3326 новых случаев заболевания коронавирусом.