В Татарстане за сутки коронавирус выявлен еще у 30 человек

За последние сутки в Татарстане коронавирус был официально зарегистрирован у 30 человек. Всего с начала пандемии в республике насчитывается уже 21 573 случая COVID-19.

Из 30 выявленных случаев – только один завозной. В больницу были отправлены 11 человек, остальные проходят лечение на дому.

В то же время за сутки в Татарстане выздоровели 30 человек. За весь период в республике официально насчитывается уже 18 632 переболевших.

Привились от коронавируса 378 048 человек, за сутки эта цифра выросла на 6 178.



