В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 85 человек

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 23 человека госпитализировали, следует из данных оперативного штаба. Выздоровели 48 человек, новых летальных случаев, согласно официальной статистике, не зафиксировано.

В целом по России за сутки выявили 9410 новых случаев Covid-19, в больницы попали 618 заразившихся. Выписаны более 5 тыс. человек. Умерли от инфекции, по данным оперштаба, 45 человек.