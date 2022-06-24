В Татарстане за сутки 57 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 57 новых ковид-случаев. Госпитализация понадобилась 40 татарстанцам, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в республике инфекцией заболели 152 262 человека, выздоровели – 148 367 человек, в том числе 100 за минувшие сутки.

В последний раз летальные исходы из-за последствий коронавируса в регионе регистрировались 25 мая, всего жертвами инфекции за весь период распространения Covid-19 стали 1 995 человек.

В целом по России за сутки выявлено 3 154 случая заболевания.