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Ру Тат
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14 июня 2021  14:29

В Татарстане за сутки 30 человек заболели коронавирусом

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В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 3 — завозные, 27 — контактные.

«14 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 15 человек, в Набережных Челнах — 8, в Менделеевском районе — 2, в Агрызском, Азнакаевском, Заинском, Муслюмовском, Пестречинском — по 1.

На 14 июня в республике зарегистрировано 21 908 случаев Сovid-19.

Выздоровело за весь период 19 328 человек, в том числе 17 за минувшие сутки.

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