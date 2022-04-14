В Татарстане за сутки 250 человек заболели Covid-19

Еще 250 человек в Татарстане заболели новой коронавирусной инфекцией Covid-19, 49 людей были госпитализированы. Об этом передает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет [среди заболевших] — 26 человек», — уточнили в ведомстве.

Больше всего случаев выявили в Казани — 116 человек. В Набережных Челнах заболели 35 человек, в Нижнекамском районе — 12, Зеленодольском — 9. Всего с начала пандемии в РТ коронавирусом заразились 140 874 человека, 134,7 тыс. уже выздоровели, в том числе 121 человек за минувшие сутки.

Всего вакцинацию прошли 2 511 522 человека (прирост за сутки 766), более 1,9 млн человек получили оба компонента. Повторную вакцинацию прошли 288 845 человек.