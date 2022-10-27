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Здоровье
27 октября 2022  12:21

В Татарстане за сутки 142 человека заразились коронавирусом

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 С 20 октября в Татарстане ежедневно выявляется менее 200 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватило 142 жителя республики. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. 

Госпитализация потребовалась 36 татарстанцам. В то же время 264 человека выписали в связи с выздоравлением. Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 186 901 ковид-случай. 

Накануне в России выявили два новых штамма Covid-19. Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют их дальнейшее распространение.

 

#коронавирус #здоровье #Татарстан
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