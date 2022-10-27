В Татарстане за сутки 142 человека заразились коронавирусом

С 20 октября в Татарстане ежедневно выявляется менее 200 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватило 142 жителя республики. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 36 татарстанцам. В то же время 264 человека выписали в связи с выздоравлением. Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 186 901 ковид-случай.

Накануне в России выявили два новых штамма Covid-19. Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют их дальнейшее распространение.