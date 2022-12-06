В Татарстане за шесть лет по нацпроекту отремонтировано 1180 км дорог

В Татарстане за период реализации сначала приоритетного, а затем национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2017 по 2022 год отремонтировано и приведено в нормативное состояние более 1180 километров муниципальных и региональных дорог. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

Артем Чукин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Национальный проект продолжится до 2030 года. К этому году должны достичь показателя в 60% нормативного состояния региональных дорог. И поддерживать в нормативном состоянии не менее 85% дорог в крупных агломерациях», — рассказал спикер.

По словам Чукина, в этом году в республике на национальный проект «Безопасные качественные дороги» было выделено 10,17 млрд рублей, в том числе 4,68 млрд рублей из регионального бюджета и 5,49 млрд рублей — из федерального. Всего за 2022 год по нацпроекту отремонтировано более 170 километров дорог.

Выполнен ремонт 31,6 километра региональных дорог, капремонт и ремонт 33,8 километра дорог Казанской агломерации, ремонт 23,6 километра дорог Набережночелнинской агломерации и ремонт 4,6 километра дорог Нижнекамской агломерации, отметил замминистра.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, в этом году в рамках национального проекта стартовала программа по ремонту дорог и аварийных мостов на них. На эти цели было направлено 1,8 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей — из федерального бюджета и 352 млн рублей — из республиканского.

«Запланированы работы на 27 мостах, 16 из них будут введены в эксплуатацию в этом году. Оставшиеся объекты будут переходящими в программу 2023 года. Это составляет 18% от общего количества запланированных к ремонту мостов до 2024 года», — подчеркнул Чукин.

В Татарстане реализация дорожного национального проекта началась в 2019 года на региональной сети и в трех агломерациях — Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской. Нацпроект является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.