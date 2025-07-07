В Татарстане за «семейную неделю» прошло около 600 мероприятий

День семьи, любви и верности напоминает о важности семейных ценностей, символизирует единство, гармонию и взаимопонимание. Такими словами начала доклад об итогах прошедшей «семейной недели» начальник городского Управления ЗАГС Елена Студеникина на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«В рамках «семейной недели» в Татарстане организовано около 600 мероприятий: концерты на открытых площадках, мастер-классы, выставки, викторины, турниры и конкурсы, кинопоказы, театральные постановки, лекции, спортивные мероприятия, литературные вечера и творческие мастерские», – рассказала Студеникина.

Так, 5 июля в детском парке «Елмай» прошел семейный праздник, где главным событием стало награждение медалью «За любовь и верность». В этом году награду получили 12 семейных пар, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом.

Особое внимание уделено мероприятиям в рамках Года защитника Отечества. По словам начальника ЗАГСа, в первую очередь были поздравлены семьи, посвятившие себя службе в армии, семьи участников специальной военной операции, трудовые династии оборонных предприятий, а также представители образования и культуры.

Кроме того, в этот день на семейном фестивале «Праздник родословной» поздравили три пары золотых юбиляров семейной жизни и три многодетные семьи.