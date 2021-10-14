В Татарстане за семь лет на мелиорацию привлечено более 5,5 млрд рублей инвестиций. По федеральным и региональным программам реконструировано свыше 32 тыс. гектаров орошаемых земель, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«За последние годы в рамках федеральных и региональных программ в республике проложено более 200 км водопровода, приведены в нормативное техническое состояние 450 прудов. В этом году введены в эксплуатацию четыре федеральных мелиоративных объекта общей площадью 2270 гектаров. Их общая стоимость составила 270 млн рублей», – отметили в министерстве.

Кроме того, завершилась реконструкция гидротехнического сооружения возле населенного пункта Багишево Апастовского района, объект мелиорации введен в эксплуатацию. Его реконструкция проводилась по федеральной целевой программе «Государственная программа развития и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

На орошаемом участке смонтированы современные широкозахватные дождевальные машины отечественного производства. Реконструкция орошаемого участка позволит повысить урожайность зерновых культур до 35 – 40 центнеров с гектара, многолетних трав – до 50 – 60 центнеров с гектара. Здесь также планируется возделывание овощных культур.