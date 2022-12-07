450 татарстанских предпринимателей перешли на автоматизированную УСН

В Татарстане с июля этого года внедрили автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), за этот период на нее перешли 450 предпринимателей республики. Об этом сообщил руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин на заседании Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

«Автоматизированная упрощённая система налогообложения выросла из эксперимента по самозанятым. Я бы хотел напомнить, что Татарстан был в числе первых четырех регионов, где экспериментально запустили АУСН», – сказал Сафиуллин.

Он добавил, что по этой системе с начала года организации-пользователи системы получили 77 млн рублей прибыли, а республика – 6 млн рублей налогов.

«АУСН будет оптимальна в первую очередь для самозанятых граждан, которые не стоят на месте. К тому же в данном виде налогообложения у этих людей появятся и пенсионные накопления, и социальные гарантии», – подчеркнул спикер.

Стоит отметить, что АУСН отменяет необходимость подготовки десяти видов бухгалтерской отчетности и упрощает ведение предпринимательской деятельности.

Слова Сафиуллина дополнил заместитель председателя торгово-промышленной палаты Татарстана Сергей Карпухин, сказав, что необходимо пропагандировать систему АУСН, так как она позволяет не только сократить расходы предпринимателя, но и увеличить налоговые поступления в бюджет.