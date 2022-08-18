В Татарстане за пять лет усилился дефицит кадров в строительстве

За пять лет соотношение количества резюме на одну вакансию в строительной сфере Татарстана сократилось на 2,6 процентных пункта. Республика вошла в четверку регионов Приволжского федерального округа, где дефицит кадров в строительстве ощущается наиболее остро. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Специалисты строительной сферы регулярно входят в число наиболее востребованных на рынке труда. К примеру, сейчас профобласть „Строительство, недвижимость“ занимает третье место в стране по спросу на специалистов, а именно порядка 16% вакансий от общего количества приходится на данную сферу», — отмечают специалисты сервиса.

Помимо Татарстана нехватка строителей наиболее сильно ощущается в таких регионах Поволжья, как Нижегородская, Самарская и Саратовская области.

Наибольший спрос со стороны работодателей с начала 2022 года наблюдается на инженеров подъемно-транспортного оборудования (ПТО). В пятерку востребованных специалистов строительной сферы также вошли инженеры-конструкторы, электрогазосварщики, электромонтеры и разнорабочие.

Помимо этого, довольно высокий спрос наблюдается на специалистов по охране труда и машинистов экскаваторов, инженеров-сметчиков, слесарей-ремонтников и машинистов бульдозеров.