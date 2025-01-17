В Татарстане за пять лет построено и реконструировано 124 км федеральных дорог

В Татарстане за пять лет построено и реконструировано 124,3 км федеральных автодорог. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«За пять лет, с 2020 по 2024 год, по заказу управления в республике отремонтировано 445 км федеральных автодорог, 95 км из которых – капитально», – отметили в пресс-службе.

Сегодня на коллегии Минтранса РТ Раис республики Рустам Минниханов вручил госнаграды. Так, орденом «Дуслык» награжден начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов, благодарность Раиса РТ объявлена коллективу Федерального управления автодорог Волго-Вятского региона Росавтодора.

Кроме того, благодарность Президента России объявлена министру транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фариту Ханифову.