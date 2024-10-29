В Татарстане за пять лет по нацпроекту отремонтировано 18 школьных спортзалов

В Татарстане с 2019 по 2023 год по национальному проекту «Образование» отремонтировано 18 школьных спортивных залов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В этом году спортзалы обновили в школе поселка Новый Тукаевского района и Уруссинской средней общеобразовательной школе №3 Ютазинского района. В ходе ремонта заменили инженерные сети, двери и покрасили стены», — сказано в сообщении.



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» направлен на выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа учащихся к востребованным программам дополнительного образования и ранней профориентации.

Национальные проекты в их нынешнем виде запущены в России в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. В следующем, 2025 году начнется реализация обновленных национальных проектов.