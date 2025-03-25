В Татарстане за пять лет отреставрировали 10 мечетей и медресе

В священный месяц Рамадан в Татарстане подводят итоги работ по восстановлению объектов религиозного наследия. За последние пять лет в республике было отреставрировано 10 мечетей и медресе, на что направили более 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Финансирование осуществлялось из федерального и республиканского бюджетов, но значительную часть средств предоставили меценаты и благотворители – жители и предприниматели Татарстана. Работы велись под контролем Комитета по охране объектов культурного наследия.

Среди восстановленных памятников архитектуры:

2020 год – реставрация Азимовской мечети в Казани и мечети в селе Береске Атнинского района.

2021 год – сохранение деревянной мечети в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района.

2022 год – реставрация корпуса медресе «Мухаммадия» в Казани, адаптированного под образовательные нужды, а также медресе «Марджания», где разместились сотрудники Болгарской исламской академии.

2023 год – кровельные работы на Бурнаевской и Голубой мечетях в Казани.

2024 год – реставрация трех мечетей в Казани: Ново-Слободской мечети на улице Гафури («Иске-Таш»), мечети на улице Меховщиков и мечети Марджани.

Работы по восстановлению мусульманских святынь продолжаются. Уже завершается реставрация одной из старейших мечетей в селе Маскара Кукморского района, а также деревянной мечети в селе Айбаш Высокогорского района. Торжественные открытия запланированы на лето 2025 года.

Фото предоставлены пресс-службой Комитета РТ по охране объектов культурного наследия