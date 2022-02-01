В Татарстане за пять лет в создание животноводческих объектов вложили 91 млрд рублей

В Татарстане за последние пять лет в создание животноводческих объектов вложен 91 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«За пять лет в молочном животноводстве введено 59 тыс. новых скотомест, произведен капитальный ремонт и модернизация 1178 коровников на 117 тыс. голов, построены 563 сенажные траншеи на сумму 6,2 млрд рублей», – рассказал докладчик.

По словам Залакова, за прошлый год введено в эксплуатацию 20 новых молочных ферм и комплексов на 14,6 тыс. голов. «Это позволило получить дополнительно 40 тыс. тонн молока в год. В этом году будет введено еще 20 новых молочных комплексов на 17 тыс. голов коров», – отметил он.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия подчеркнул, что приоритетным направлением является и организация кормовых центров. В прошлом году введено в эксплуатацию 25 кормовых центров в 15 районах. В этом году запланирован ввод еще 10 кормовых центров с производительностью от 50 тонн в сутки.

Производство молока во всех категориях хозяйств в 2021 году составило 1 млн 958 тыс. тонн, что составляет 101% к уровню 2020 года. Произведено скота и птицы на убой в живом весе более 539 тыс. тонн (102%), яиц – 1 млрд 504 млн штук (102%).