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На дорогах Татарстана могут появиться акустические отпугиватели диких животных
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных за 2023 год в Татарстане увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом, а за пять лет — в 2,5 раза. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков.
«Это связано с ростом численности животных — число лосей и косуль за пять лет увеличилось в два раза, а также с увеличением протяженности дорог с высокоскоростным режимом», – объяснил он.
Такие ДТП создают угрозу не только объектам животного мира, но жизни и здоровью людей. За прошлый год 2 человека погибли, 113 пострадали», — сказал он.
Чтобы снизить число ДТП с участием диких животных, комитет проводит работу с проектными организациями. Так, при согласовании строительства трассы М12 были установлены три биоперехода тоннельного типа и семь в виде ландшафтного моста и мостовых переходов. Однако эти меры пока не позволяют снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
«Мы изучили опыт других субъектов, международный опыт и нашли интересное решение – внедрение акустических отпугивателей для диких животных. В настоящее время на одном из предприятий республики разработан и проходит испытания технический комплекс, решающий проблему. При подтверждении заявленных характеристик и эффективности мы его внедрим на проблемных участках автодорог», — рассказал Батков.
Также в республике планируется создание интерактивной карты «ДТП с участием диких животных», на которой будут отмечены места концентрации аварий. В дальнейшем эта карта будет синхронизирована с «Яндекс. Навигатором».
«Эта карта будет востребована водителями и позволит минимизировать риски совершения ДТП», — подчеркнул председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.
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