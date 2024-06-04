В Татарстане за пять лет более 288 тыс. пожилых сельчан прошли диспансеризацию

В Татарстане за пять лет, с 2019 по 2023 год, 288,1 тыс. пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, прошли диспансеризацию в рамках национального проекта «Демография». Для этого в республике была организована доставка представителей этой категории сельчан в медицинские учреждения специальными автомобилями. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В 2019 году за счет средств федерального бюджета приобретено 43 автомобиля для доставки граждан старше 65 лет, проживающих на селе, на диспансеризацию, профмедосмотр и медобследование. В 2024 году в медучреждения [уже] доставлено 20,9 тыс. человек», — заметила министр.

Кроме того, Зарипова обратила внимание на то, что в рамках «Системы долговременного ухода» ежегодно 18,2 тыс. жителей Татарстана получают социальные услуги на дому. Около 10,6 тыс. родственников тяжелобольных пожилых людей прошли бесплатное обучение навыкам ухода в Школе ухода.

Помимо этого, услуги «Сиделка» оказаны 2,4 тыс. тяжелобольных татарстанцев, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи. В результате 720 родственников тяжелобольных вышли на работу, поскольку их заботы взяли на себя социальные работники.

Спикер также отметила, что в Татарстане 27 пунктов проката предоставили технические средства реабилитации 1,7 тыс. граждан. В текущем году будут открыты еще 18 пунктов.

Обследование пожилых сельчан проходит в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным.