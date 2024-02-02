В Татарстане за прошлый год выросло число заявлений о банкротстве

В Татарстане продолжает наблюдаться существенный рост поступивших и рассмотренных заявлений о банкротстве граждан. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков на расширенном совещании учреждения по итогам работы в 2023 году.

По словам докладчика, в 2023 году поступило 9,7 тыс. заявлений о банкротстве, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом количество рассмотренных дел за прошлый год выросло на 45% — с 5,6 тыс. в 2022 году до 8,2 тыс. в 2023-м.

Помимо этого, выросло количество поданных и рассмотренных заявлений о банкротстве юридических лиц. По сравнению с 2022 годом их число увеличилось на 73% и 27% соответственно.