В Татарстане за прошлый год детских самоубийств стало меньше на 40%

Детских самоубийств в Татарстане за прошедший год стало меньше на 40%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«В Татарстане количество суицидов в 2023 году снизилось по сравнению с 2022 годом. Произошло 13 самоубийств и шесть попыток, в 2022 году было 22 детских самоубийства. Это, конечно, страшно. Несмотря на то, что цифра снизилась, ситуация остается тревожной», – отметила она.

Фото: © «Татар-информ»

Ирина Волынец подчеркнула, что, разбирая эти случаи, большинство родителей даже не догадывались, что их ребенок находится в критическом состоянии.

Уполномоченный по правам ребенка в республике добавила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году суицид был одной из основных причин смерти молодежи от 15 до 29 лет. К тому же, в мире стало больше суицидов среди людей в возрасте от 30 до 44 лет.

«Каждая жизнь, особенно, если это жизнь ребенка, имеет высочайшую ценность. Родители должны быть для своих детей не только примером для подражания, но и доверенными лицами, потому что равнодушие убивает», – заключила Волынец.