В Татарстане за прошлый год бешенство животных снизилось на 14 случаев. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии.

«В прошлом году было зарегистрировано 23 неблагополучных пункта. Это на 14 случаев меньше по сравнению с 2020 годом. Это не идеально для республики, но относительно хороший результат», — сказал докладчик.

Хисамутдинов подчеркнул, что бешенство опасно не только для животных, но и для человека, поэтому особое внимание уделяется профилактике этого заболевания. В частности, проводится поголовная вакцинация всех сельскохозяйственных животных, а также кошек и собак; иммунизация диких плотоядных животных, отстрел лис.

«Работа в данном направлении в текущем году будет продолжена», — заверил он.

В течение прошлого года специалисты государственной и производственной службы провели более 470 млн профилактических вакцинаций животных, около 68 тыс. исследований биологического материала, более 6 млн диагностических исследований, 59 млн противопаразитарных обработок.