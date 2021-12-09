За семь дней хлебобулочные изделия подорожали в Татарстане на 1,1%

С 29 ноября по 6 декабря в Татарстане наблюдается рост цен на продукты питания, следует из данных, опубликованных Татарстанстатом.

Согласно сообщению, больше всего подорожали хлебобулочные изделия — на 1,1%. На втором месте находятся фрукты и овощи, которые за прошедшую неделю увеличились в цене на 0,98%. В тройку по росту цен также вошли крупы и макаронные изделия, а также консервы и замороженная рыба – 0,68%.

Мясная продукция, в том числе говядина, свинина, баранина и колбасные изделия, за прошедшую неделю подорожала в среднем на 0,3%. В то же время курица подешевела на 1,2%.

Молочная и кисломолочная продукция за неделю прибавили в стоимости 0,5%. Куриные яйца подорожали на 1,46%, чай и сладкая продукция — на 0,37%.

Меньше всего в период с 29 ноября по 6 декабря изменилась стоимость сахара и соли — 0,1% и алкогольной продукции — 0,2%.