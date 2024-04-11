news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 11 апреля 2024 13:32

В Татарстане за призывную кампанию 2023 года выявлено 37 потребителей наркотиков

Скопировать ссылку

В Татарстане за призывную кампанию прошлого года выявлено 37 потребителей наркотиков. Об этом сообщил главный врач Республиканского клинического наркологического диспансера Ренат Уткельбаев на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«За призывную кампанию 2023 года протестированы 6 883 призывника. Все выявленные потребители наркотиков поставлены на диспансерный учет в профилактическую группу», – рассказал спикер.

Уткельбаев напомнил, что с 2015 года проводится тестирование учащихся на потребление наркотических средств не в медицинских целях. В прошлом году было осмотрено 8 484 человека – 100% от подлежащего к осмотру контингента.

«Потребителей наркотических и психотропных веществ среди них не выявлено», – подчеркнул главврач онкодиспансера.

Общий коечный фонд наркологической службы в Татарстане составляет 587 коек. У Республиканского наркодиспансера имеется 534 койко-мест, из них в Казани – 317, в Набережных Челнах – 79, в Нижнекамске – 50, в Альметьевске – 88.

#профилактика наркомании
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2