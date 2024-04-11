В Татарстане за призывную кампанию 2023 года выявлено 37 потребителей наркотиков

В Татарстане за призывную кампанию прошлого года выявлено 37 потребителей наркотиков. Об этом сообщил главный врач Республиканского клинического наркологического диспансера Ренат Уткельбаев на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«За призывную кампанию 2023 года протестированы 6 883 призывника. Все выявленные потребители наркотиков поставлены на диспансерный учет в профилактическую группу», – рассказал спикер.

Уткельбаев напомнил, что с 2015 года проводится тестирование учащихся на потребление наркотических средств не в медицинских целях. В прошлом году было осмотрено 8 484 человека – 100% от подлежащего к осмотру контингента.

«Потребителей наркотических и психотропных веществ среди них не выявлено», – подчеркнул главврач онкодиспансера.

Общий коечный фонд наркологической службы в Татарстане составляет 587 коек. У Республиканского наркодиспансера имеется 534 койко-мест, из них в Казани – 317, в Набережных Челнах – 79, в Нижнекамске – 50, в Альметьевске – 88.