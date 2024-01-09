В Татарстане за праздники предотвратили более 1,2 тыс. случаев применения пиротехники

В новогодние праздники в Татарстане провели более 1 тыс. рейдов по выявлению случаев использования пиротехники в неустановленных местах. Профилактические группы предотвратили 1,2 тыс. таких случаев, рассказал на брифинге в Кабмине РТ главный госинспектор по пожарному надзору Максим Трущин.

По словам спикера, для выявления и пресечения случаев применения гражданами пиротехнических изделий в нарушение действующего законодательства было создано 105 профилактических групп, в состав которых вошли сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

За применение пиротехнических изделий в неустановленных местах составлено 20 протоколов об административном правонарушении, привлечены к ответственности десять граждан.

«Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди граждан, по причине несоблюдения мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями пострадал один человек», — отметил спикер.

Так, в новогоднюю ночь в селе Айша мужчине подарили петарду. Спустя три дня на прогулке он решил ее взорвать и направился к реке. Торцом петарды мужчина провел о спичный коробок, из-за чего терочный воспламенитель загорелся. Пиротехническое изделие взорвалось в руке и оторвало ему треть одного из пальцев правой руки (ногтевую фалангу).

Главный госинспектор по пожарному надзору также заметил, что было проведено 10,4 тыс. бесед с населением, посвященных разъяснению требований пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.