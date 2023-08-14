В Татарстане за похищение редких наград ветеранов войны и СВО задержали антиквара

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан задержали антиквара, подозреваемого в хищении редких трофеев и наград ветеранов Великой Отечественной войны и СВО, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По предварительной информации, злоумышленник из открытых источников получал сведения о награжденных орденом Дружбы народов РСФСР. В основном это бывшие сотрудники «Татнефти», которые получили эту редкую награду еще в начале 90-х годов.

Фото: © МВД РФ

Антиквар обращался к ним или их потомкам, представляясь журналистом или работником музея, собирающим информацию для статьи. Он просил их продемонстрировать награды и, улучив момент, подменял оригиналы на копии, а похищенное продавал коллекционерам через сеть по цене от 200 тысяч рублей.

По той же схеме злоумышленник похищал и другие награды. Среди его жертв оказались ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, включая участников СВО.

Фото: © МВД РФ

В коллекцию антиквара попали такие награды, как Звезда Героя Советского Союза, орден Славы, орден Александра Невского и медали «За отвагу».

Во время обыска у злоумышленника изъяли 43 награды и антикварное оружие, включая пригодную для стрельбы французскую винтовку образца 1874 года.

В Альметьевске по данному факту возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и о хищении предметов, имеющих особую ценность.

В данный момент антиквар находится под подпиской о невыезде.