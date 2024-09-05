В Татарстане за последнюю неделю число заболевших ОРВИ выросло на 9%

В Татарстане еженедельно растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю неделю их количество увеличилось на 9%. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Такой незначительный, умеренный подъем видим уже с начала августа – чуть ранее, чем в прошлый эпидемический сезон. Это связано с погодными условиями – у нас прохладная погода была в августе. Вирусы любят такую погоду, чтобы сохраняться на всех поверхностях, на руках», – пояснила спикер.

При этом, по словам Патяшиной, несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, пока выявлены «негриппозные» вирусы.

«В прошлом году эпидподъем респираторных вирусных инфекций был в середине сентября. Мы выделяли вирусы негриппозной этиологии. А в первых числах ноября начали выделять вирусы гриппа. Эпидемический подъем продолжался в течение восьми недель. И наиболее интенсивным он был последние две недели перед Новым годом», – рассказала главный санитарный врач по республике.

Она призвала всех жителей Татарстана вакцинироваться против гриппа в ближайшие месяцы – сентябре и октябре. «Это самое благоприятное время, чтобы сделать прививку и добиться выработки устойчивого иммунитета, защитить себя и своих близких от этой инфекции», – подчеркнула спикер.