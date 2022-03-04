В Татарстане за последние 20 лет из сел уехало более 100 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на XXII съезде организации.

«Если взять данные по Татарстану, то за 20 лет из сел выбыло 101,6 тыс. человек. В пересчете получается, что 4,6 района – пустые. Говорят, что не хватает механизаторов и других работников. Об этом бьем тревогу не только мы, но и другие сельхозтоваропроизводители», – сказал докладчик.

Байтемиров уточнил, что в составе уезжающих из деревень и сел республики молодые люди в возрасте 15 – 39 лет составляют 34,6%. «Миграционная убыль женщин в четыре раза превышает. Поэтому, наверное, в деревнях останется больше мужчин. Возможно, женщины ищут хорошей доли», – отметил он.

По мнению руководителя ассоциации, «темпы миграции сельских жителей в город перешли все разумные границы». «Мы обязаны начать относится принципиально по-другому к своим кормильцам – крестьянам. Это неестественный процесс. Так нас хотят в этом убедить и успокоить. Этот процесс называется совсем по-другому. Если человека лишили работы, нет средств на жизнь, ждет низкая пенсия, что ему делать?» – подчеркнул он.

Байтемиров убежден, что при реализации программы развития сельских территорий необходимо руководствоваться указом Президента России «О национальных целях развития РФ до 2030 года», согласно которому нужно обеспечить устойчивый рост численности населения, доходов, занятых в малом предпринимательстве, включая самозанятых.