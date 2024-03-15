В Татарстане за полмиллиарда рублей отремонтируют две дороги

В Татарстане проведут ремонт дорог в нескольких районах. Общая сумма тендеров превышает полмиллиарда рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Так, самое большое финансирование выделят на капремонт дороги Кичуй — Кузьминовка — Урмышла, км 0+000 — км 5+310 в Лениногорском районе. На обновление участка протяженностью 5,31 километра направят более 375 млн рублей. Завершить работы планируют до 23 октября.

178,7 млн рублей составит стоимость капремонта участка трассы Заинск — Сарманово (км 16+361 — км 19+361) в Заинском районе. Завершить работы на 3 километрах дороги планируют до 7 ноября текущего года.

Еще две закупки касаются не непосредственно ремонта, а проведения проектно-изыскательских работ. Так, за 10,56 млн рублей подготовят документацию для обновления дорожно-уличной сети в населенных пунктах в Нурлатском, Мамадышском, Лениногорском, Заинском, Бугульминском, Бавлинском, Азнакаевском, Агрызском районах — всего 32 пункта. Провести работы рассчитывают до 24 мая.

Второй тендер почти на 3,4 млн рублей предусматривает проведение проектно-изыскательских работ по 12 объектам в Черемшанском, Пестречинском, Аксубаевском районах. Завершить их тоже хотят до 24 мая.

Заказчиком по всем закупкам выступает Главное управление содержания и развития дорожно-траснпортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ, финансирование направят из бюджета республики.

Фото: © «Татар-информ»