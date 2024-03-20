В Татарстане почти за полмиллиарда рублей обновят три участка дороги

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В Татарстане обновят три участка автодорог общего пользования за 476,1 млн рублей. Три тендера опубликованы на портале госзакупок.

Так, почти 201,9 млн рублей направят на капитальный ремонт дороги Красновидово – Сюкеево в Камско-Устьинском районе (3-й этап) – речь идет об участке протяженностью более 5 км (км 3+840 – км 9+000). Еще один тендер на сумму почти 154,9 млн рублей касается участка автодороги Мамадыш – Кукмор в Мамадышском районе – здесь капремонт проведут на участке протяженностью 1,8 км (28+923 – км 30+729). Срок выполнения – до 8 ноября 2024 года.

Кроме того, опубликован тендер на сумму более 119,4 млн рублей. Согласно документам, будет отремонтирован 3-километровый участок автомобильной дороги Кильдебяк – Старая Икшурма в Сабинском районе РТ (км 13+815 – км 16+815). Работы должны быть завершены до 23 октября этого года.

Заказчиком всех трех тендеров выступает ГКУ «Главтатдортранс». Средства будут направлены из республиканского бюджета. Подрядчики могут подавать заявки до 4 апреля 2024 года. Исполнителей к каждому тендеру будут определять 8 апреля.